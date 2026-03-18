１枚のパグの写真がXに投稿されて、わかる人にはわかる「違い」に驚きの声が上がっています。【写真】普段のしっぽは、こんな感じ…パグの「しっぽピーン」は珍しい「この写真を見て一般人『ただの犬写真じゃん』パグ民『！？！？すごーーーい』違いがわかればパグマニア仲間です。」写っているのは、お散歩中のパグの「くうちゃん」。うるんだ瞳に、ペロリと出た「ひ」の形の舌もキュートです。お尻の方に目を向けると、しっ