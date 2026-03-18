新型「ピクシス バン」BEVモデル登場2026年2月2日、トヨタは軽商用車「ピクシス バン」にバッテリーEV（BEV）モデルを追加し、同日より発売しました。その後のユーザーからの問い合わせや最新の納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。 ピクシス バンは、2011年に発売。ダイハツの軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のOEMモデルとなっています。2021年に最新の2代目にフルモデルチェンジしています。