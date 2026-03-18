BTSが、3月20日にリリースする5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザー映像を公開した。 （関連：【映像あり】BTS、Tanu Muinoが手掛けた「SWIM」MVティザー） 本楽曲は、アップビートなオルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌っている。RMが作詞全般を担当し、今のBTSが考えていることが楽曲に込められている。