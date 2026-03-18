テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中のTVアニメ『メダリスト』第22話「開幕」のあらすじと先行カット、予告映像が公開された。 参考：花江夏樹の“HANA愛”炸裂！『HANA EXHIBITION』で“いのりポーズ”披露 原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞。さらに2027年に劇場版の公