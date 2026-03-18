スマートフォンゲームアプリ『ちいかわぽけっと』の公式グッズ第2弾が、4月10日より発売されることが発表された。あわせて、東京・仙台・大阪・福岡・名古屋の全国5箇所でポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』が開催される。 【画像あり】フルーツとファンタジーなちいかわがラインナップグッズ一覧 公式グッズ第2弾のモチーフは「フルーツ」と「ファンタジー