警察や郵便局員を装い、被害者が目を離した一瞬の隙にキャッシュカードを「プラスチックの板」とすり替えるという、非常に悪質な手口の詐欺事件が、山形県鶴岡市で発生しました。 警察によりますと、今月2日、鶴岡市に住む70代の女性の自宅に、家電量販店の店員を名乗る男から「あなたのクレジットカードを使って買い物をしようとしている人がいる」と電話がありました。 その後、間髪入れずに警察官を名乗る男から