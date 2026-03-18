増える子供の花粉症 春先の悩みの種といえば花粉症ですが、実は今、大人だけではなく、子どもたちの間でも花粉症が急増しているのをご存知でしょうか。 【写真を見る】【特集】以前より倍増！？子どもの花粉症が低年齢化…親が気づくべきサインと、簡単にできる対策は（山形） 花粉症の中でも毎年多くの人が悩まされるスギ花粉の場合、山形県を含む東日本の広い範囲で3月中に最も大量に飛散し、4月から5月にかけて飛び続けます