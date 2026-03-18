ビクトリックス（株）（港区）は２月２５日に事業停止し、破産手続きを岡山大輔弁護士（弁護士法人カイロス総合法律事務所、千代田区平河町１−１−１）に一任した。負債総額は約１億円。麻布十番や恵比寿を拠点に、飲食店を多数運営していた。居酒屋「十番右京」やナチュラルワインスタンド「百彩右京」、バー「歌京」など、個性の異なる複数の店舗を手掛け、一定の知名度を有していた。「十番右京」は、トリュフたまごか