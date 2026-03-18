＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇17日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞昨年12月のQシリーズ（最終予選会）を突破した櫻井心那が、ルーキーシーズンの第2戦を迎える。舞台は初めて訪れた米カリフォルニア州。「こういうの（LPGAのツアーバッジ）をもらって、テンションが上がります」と笑顔を見せた。【写真】会場には超かっこいいフォードが！土曜日に現地入りし、日曜日