俳優の渡辺謙（66）が18日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026決勝を観戦した感想とともに、嵐の二宮和也らとの写真を公開した。【写真】二宮和也らとの2ショットなどを添えた渡辺謙渡辺は「World Baseball Classic 2026 素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました」と振り返り、試合の感動を報告。「不慣れな進行にスタッフの皆さん対応ありがとうございました」と関係