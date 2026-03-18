NHK大阪放送局制作の情報バラエティー『ぐるっと関西おひるまえ』が18日に最終回を迎えた。【写真】『ぐるっと関西おひるまえ』最終回に登場した元MCの河島あみる、太平サブロー、原田伸郎、八木早希同番組は2003年4月にスタートした長寿番組。タレントの武田訓佳、荒山沙織アナウンサーがMCを務め、関西の話題、そして、料理・健康・趣味・文化・おでかけ情報などを生放送で伝えてきた。最終回には、OSK日本歌劇団の男役ト