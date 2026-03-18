大谷翔平選手のドジャースでの初実戦が日本時間19日に決まりました。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間18日、翌日に大谷選手が登板することを明言しました。この日のオープン戦後、インタビューに応じたロバーツ監督。WBCを終え、日本時間17日にチームに合流した大谷選手について、「今日ブルペンで投げて、明日の試合(ジャイアンツ戦)で投げる。何イニング投げるかは分からないが、明日投げる」と回答。また、日本時間2