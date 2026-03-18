お笑いコンビ「おぎやはぎ」矢作兼（54）が、17日放送のBS日テレ「全国こだわり酒場多幸飲み紀行」（火曜後9・54）に出演し、お笑い界の飲み会事情について明かした。この日は声優の浪川大輔（49）がゲスト出演し、2人で飲みながら居酒屋トーク。料理を取り分けようとする浪川に、矢作は「芸歴40年の人に取ってもらうわけにはいかないんですよ」と恐縮した。浪川は子役時代から声優として活動している。浪川は「昔、若いこ