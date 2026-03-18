◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、米国との決勝を3―2で制して初優勝を飾った。大会MVPにはマイケル・ガルシア内野手（26＝ロイヤルズ）が選ばれた。試合後、会見に出席したガルシアは「WBCで優勝するには、オマル（ロペス監督）が言ったように“最高のチーム”でな