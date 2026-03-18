シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴが１８日、都内で新規スマートフォンアプリ「ＰＯＰＯＰＯ」のサービス発表会に登壇した。同アプリはカメラのいらないテレビ電話で、通話を始めると、アバターが画面上で会話をしている映像が流れる。ＧＡＣＫＴは西村博之氏、川上量生氏、庵野秀明氏とともに「ＰＯＰＯＰＯ株式会社」の取締役に就任した。ＧＡＣＫＴは「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」取締役、「ドワンゴ」顧問などを務める川上氏