宮崎県の延岡学園高校の野球部員が、少女の裸の動画を録画し拡散していたことが分かりました。関与した部員2人は自主退学しています。学校によりますと2025年3月、野球部の男子部員が10代の少女とスマートフォンでビデオ通話中、裸になるよう要求し、男子部員はその様子を無断で録画していたということです。その後、2025年7月に別の男子部員が録画した男子部員のスマートフォンを無断で操作し、自身の端末に保存、複数の部員に拡