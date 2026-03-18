品格を示す行動に絶賛の嵐だ。第６回ＷＢＣは１７日（日本時間１８日）に米マイアミで行われ、ベネズエラが米国に３―２で競り勝ち、大会初制覇を成し遂げた。２大会ぶりの世界一奪還を目指した米国は、くしくも日本に屈した前回大会と同じスコアでの惜敗。今回もあと一歩のところで使命を果たせなかった。優勝以外は眼中になかったはずだ。それだけに試合後のメダル授与式で、米国ナインの落胆ぶりは大きかった。受け取った銀