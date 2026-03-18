石油情報センターによりますと、鹿児島県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの店頭価格は、今月16日時点で193.3円となりました。 前の週より23.9円高く、去年4月（193.7円）以来の高値となっています。 九州7県では、長崎県（194.9円）、宮崎県（194.1円）に次ぐ水準です。鹿児島県内の軽油の店頭価格も184.8円で、前の週より24円上昇しています。 ・ ・ ・