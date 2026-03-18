【あの頃、テレビドラマは熱かった】W浅野は温子よりゆう子が「謙虚だった」「氷点2001」（2001年／テレビ朝日系）◇◇◇2001年、ドラマは全話30％超えのキムタク「HERO」を筆頭に、中居くん「白い影」やタッキー「アンティーク」「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」、マツジュン「金田一少年の事件簿3」、長瀬の「ムコ殿」などなど、“J勢”がランキング上位を占めた。新世紀になったからといって、テレビ