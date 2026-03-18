日本時間１９日午前３時に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果、声明、参加メンバーの経済見通しや政策金利見通しが発表され、同１９日午前３時半にはパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見が行われる。市場では政策金利は現行の３．５０％－３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明、経済見通しや政策金利見通し、パウエル議長の会見が焦点となっている。米国とイスラエルが２月２８