豪ドル堅調地合い維持＝オセアニア為替概況 昨日の利上げ後の振幅を経て、豪ドルはしっかりの展開。豪短期金利市場では5月の会合での3会合連続利上げを織り込む動きが広がっており、豪ドル高となっている。ドル高一服感も豪ドルの買いを支えている。今後の金融政策見通しについては明日の豪雇用統計を確認したいとの思惑もあり、上値での買いには少し慎重で、豪ドル/ドルの朝からのレンジは0.7100-0.7119にとどまっている。