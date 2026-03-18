ハーマンインターナショナルは、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Grip」の新色として「ピンク」「ターコイズブルー」を追加し、3月26日に発売する。直販価格は13,970円。既存のブラック、ホワイト、パープル、ブルー、レッドに新色2色が加わり、計7色展開となる。 ピンク ターコイズブルー 「Grip」は、エナジードリンクのスマート