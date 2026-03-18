◆オープン戦ロッテ―阪神（１８日・ＺＯＺＯ）阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手（前ブルージェイズ）が、５回６安打２失点と課題を残した。序盤から１５０キロに迫る直球とスイーパーでアウトを重ねた。それでも４回に佐藤の左犠飛で１点を失うと、５回には自身のボークも重なり２点目を奪われた。２四球３奪三振。４月１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）に先発有力な助っ人左腕は、残りの時間を利用して修正に努