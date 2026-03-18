静岡･御殿場市に住む70代の作業員の男性が、ウェブ会議アプリで知り合った相手から、投資を勧誘されたのをきっかけに、複数回にわたり、現金計約2800万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。特殊詐欺の被害にあったのは御殿場市に住む70代の作業員の男性です。警察によりますと、男性は、2026年1月上旬、インターネットのバナー広告を通じウェブ会議アプリで知り合った相手から、「投資のことは私が責任をもってア