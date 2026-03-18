元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのメイク動画に反響が集まっている。１８日までにインスタグラムで「すっぴんからメイク完成までずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」とつづり、すっぴんからメイク完成までを撮影したメイク動画を公開。「ナチュラルメイクが好きなのでプライベートではファンデーションを使わないのと、中顔面の長さをちょっとでも軽減できるように涙袋は大切にしてます！求心顔の印