タレントの杉浦太陽が１８日、都内で行われたトヨタ自動車の子ども見守りＧＰＳ「ＳａｙｕＵ（サユー）」新モデル発表会に出席した。５児の父としての日常について「ドタバタですね」と笑い飛ばした。長男が高校生、次男が中学生、三男が小学生。一番大変な時間帯には「朝」を挙げ、「朝ご飯を食べさせて、着替えさせて、送り出すまで１分単位で刻んでいますね。一番下（次女）はまだ０歳なので今日は２時、４時、５時半、６時