歌手で俳優の相田翔子が、きょう18日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）に出演する。【写真】相田翔子、ゼニ儲けポーズを披露ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。