お笑いタレントの芋洗坂係長（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。2月16日に虚血性心疾患のため70歳で死去した俳優の青柳文太郎さんを追悼した。【写真】「悲し過ぎて受け止められない」芋洗坂係長が投稿した在りし日の青柳文太郎さん芋洗坂係長は「悲し過ぎる訃報が届きました」と書き出し「昔、働いていたお店の先輩で、俳優としても大先輩。ひと回りも年下の私と同じ目線で話してくださり、よく飲みにも連れて行って