ソフトバンクの正木智也外野手（26）が18日、右足の蜂窩（ほうか）織炎のために1軍を離脱した。今後は筑後ファーム施設のリハビリ組に合流する。大卒5年目の右の長距離砲候補。17日の中日戦（みずほペイペイドーム）では7回に逆転1号3ランを放つなど、開幕スタメンへアピールを続けていた。