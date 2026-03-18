5人組グループ・嵐の二宮和也が18日、自身の公式Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に関わったことへの感謝と反省をつづった。【写真】WBCのショットを添え感謝を記した二宮和也二宮は「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と投稿し、大会への思いをコメント。一方で「ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません精進します!!!」と反省の言葉も