中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は、消費減税と給付付き税額控除の制度設計を超党派で議論する「社会保障国民会議」に、早ければ来週にも3党で参加する方針で合意しました。中道改革連合小川代表「3党で足並みをそろえて、諸条件が整えば参加をするという方向で調整に入りたい」「国民会議」には、与党から、自民党と日本維新の会、野党からは国民民主党、チームみらいがすでに参加しています。中道・立憲・公明の3党は、