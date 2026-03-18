NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例会長会見を行い、今年1月に同局のテヘラン支局長がイラン当局に拘束されたとされる件についてコメントした。井上会長は「NHKは取材にあたって人命の尊重、それから安全の確保を第一に行動しております。現在も安全管理者をおいて、安全確保や情報集中に全力で当たっております」と説明。テヘラン支局長の拘束報道については「テヘラン支局長のことについては、現時点で