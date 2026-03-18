WBC(ワールドベースボールクラシック)ではエースとして侍ジャパンを支えた山本由伸投手がドジャースに合流後インタビューに応じました。WBCを終えて「チームとしてはすごく悔しい結果に終わってしまいましたけど、それを抜きにして、僕のコンディションで言えば、すごく順調に来ていると思いますし、本当に順調に進んでいるので、次、オープン戦でもう1試合投げて、もっともっと調子を上げていければなと思います」と調子はいいと