【第5話】 3月18日 公開 第5話「お邪魔とパジャマ」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月18日、原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」第5話「お邪魔とパジャマ」をマンガワンにて公開した。 第5話では、さくらが川崎の部屋に泊まることになる。さくらは彼と2人でパジャマを買いに行き、メイの分もおそろいで購入する。この日を境に、さくらも頻繁に泊り