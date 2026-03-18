【第17話】 3月18日 公開 第17話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月18日、ゆりかわ氏によるマンガ「はじめてのセフレ」第17話をやわらかスピリッツにて公開した。 第17話では、サンタコスの環とクリスマスイブの一夜を過ごす。その後、コンビニで買ったケーキを食べる2人だが、環は同僚からアドバイスされていた“あること”を実行するのだが……。 「はじめてのセフレ」のペ