サクラメント・キングスは、3月18日（現地時間17日）にホームのゴールデン1・センターでサンアントニオ・スパーズを迎えるも、一度もリードできずに104－132で完敗を喫した。 18勝52敗でウェスタン・カンファレンス最下位にいるキングスは、すでにプレーイン・トーナメント出場への可能性が消滅。現状で、フランチャイズ史上ワースト3位の戦績となっている。