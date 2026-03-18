マイクロ波化学がストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１１４４円に買われた。同社は１７日、これまでメインターゲットとしていた化学産業以外の分野で、市場や社会のトレンドを踏まえたシーズ技術の情報発信に取り組むと発表した。同社のメールマガジンを通じて発信する予定で、今月２５日には蓄電池、４月１日にはバイオマス、同月８日は宇宙といったテーマで情報を配信するという。幅広いテ