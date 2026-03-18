午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４７８、値下がり銘柄数は８５、変わらずは２３銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に海運、石油・石炭、電気・ガス、卸売、非鉄金属、空運など。 出所：MINKABU PRESS