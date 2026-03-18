逆に気を遣わせちゃう！▶▶この作品を最初から読むおくりものの機会が多いファッション誌編集者・美瑠町（みるまち）やす子が頼りにする存在、それはその人にふさわしいギフトを提案する天才ギフトコンシェルジュ永禮（ながれ）カオル。ある日、ファッションデザイナーの宇美と娘の希來（きこ）の対談企画でトラブルが発生してしまい、やす子は永禮に相談をすることに。永禮の提案するギフトはふたりにどんな思いを届け