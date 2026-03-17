東北楽天ゴールデンイーグルスが3月13日、YouTubeチャンネルを更新。前田健太（37）の描いた絵をグッズ化することを発表した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「【マエケン画伯】#前田健太 選手の描いた絵がグッズ化」と題して公開されたのは、前田に球団スタッフがインタビューする4