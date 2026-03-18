視界スッキリ！「うなじ」をほぐして疲れ目解消マッサージ【画像で見る】「首と頭をつなぐ筋肉」をほぐして視界スッキリ！卒園・卒業、入学準備など、なにかと調べ物や手続きが増える3月。気づけばスマホやPCを長時間凝視していて、「目がどんより重たい」「奥の方がズーンと痛い……」なんてこと、ありませんか？そんな目のお疲れモードを放置すると、顔のたるみや首のコリまで加速させてしまうかも。そこで今回は、矯正のスペシ