6回目を迎えたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で日本が初めて準決勝進出を逃し、準々決勝で敗退した衝撃の余波が広がっている。【写真】はち切れそう…韓国美女チアリーダー、直視できない圧巻ボディ井端弘和監督は辞任の意向を示し、大谷翔平をはじめとする代表選手たちはSNS上で相次いで“謝罪文”を投稿した。逆転本塁打を浴びた伊藤大海に対しては誹謗中傷が殺到し、日本プロ野球選手会が法的措置を検討する事態に