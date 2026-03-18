■儚げな視線を向けた大人なカット 雑誌『25ans（ヴァンサンカン）』公式SNSにて、Snow Man目黒蓮が登場する5月号特別版の表紙が公開された。5月号特別版は、3月27日に発売される。 【写真】目黒蓮ふんわりセンター分け耳掛けヘア×胸元開きブラウンレザーなど①～② 目黒はふんわりとした前髪をセンター分けした耳掛けヘアで登場。ブラウンレザーを羽織り、空いた胸元や、袖から伸び