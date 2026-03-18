GLAYの公式Instagramが更新。全国ツアーを前にサポートメンバーを含めた全員での気合を感じる集合ショットが披露された。 【写真】TERUのピンクチェック衣装が印象的な“チームGLAY"の気合たっぷりの集合ショットを公開 ■”チームGLAY”の最強メンバーが並び、気合たっぷりの様子にファン歓喜 GLAYは、3月17日に東京・Zepp DiverCity TOKYOでライブ『GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 i