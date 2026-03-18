18日15時現在の日経平均株価は前日比1429.21円（2.66％）高の5万5129.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1478、値下がりは85、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を385.06円押し上げている。次いでＳＢＧ が178.89円、東エレク が116.32円、ファストリ が75.41円、信越化 が43.95円と続く。 マイナス寄与度は