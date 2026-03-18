ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）に行われるジャイアンツとのオープン戦で先発登板することが決まった。17日（同18日）にデーブ・ロバーツ監督が明かしたもので、「3～4イニング投げるのが妥当」とした。また、米スポーツ専門局『ESPN』は大谷が今季、投手として20勝できるかどうか考察した。 ■OP戦の登板日が決定 「ワールド・ベースボール・クラシック