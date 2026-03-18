環境省は、絶滅の危険度を客観的に評価するレッドリストを公表しました。国の特別天然記念物「トキ」について、もっとも深刻な『絶滅危惧IA類』から『絶滅危惧IB類』に引き下げました。 環境省のレッドリストはおおむね5年ごとに見直され、今回は鳥類・爬虫類・両生類が対象です。国の特別天然記念物「トキ」は、3段階ある絶滅危惧の中で『絶滅危惧IA類』から『絶滅危惧IB類』に1段階引き下げました。 トキは、佐渡市で2008