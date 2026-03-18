北海道におけるバスケットボールの聖地・北海きたえーるがより魅力的なアリーナになりそうです。レバンガ北海道は3月18日(水)、ホーム北海きたえーるの指定管理者である北海道スポーツ協会と連携・協力に関する協定を結びました。 この協定は、両者の知見と経験を活かし、北海きたえーるの価値をさらに高めるために締結されたもので、レバンガがきたえーるの管理運営に