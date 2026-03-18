3月16日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」では、今年開催されたミラノ・コルティナ五輪で“神解説”と話題になった郄木菜那、高橋成美が揃って登場した。高橋は以前木原龍一選手のペアとしても活躍したペアスケートの先駆者。郄木は、妹・郄木美帆とともにスピードスケートで活躍し、姉妹でオリンピックメダル合計13個を獲得している。二人がどのようにしてスケートの才能を開花させていったのか、