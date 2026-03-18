2026年3月16日、中国メディアの環球時報は、米ニューヨーク・タイムズ（NYT）と仏クーリエ・アンテルナショナルの報道を引用し、中国が長年の電気自動車（EV）・再生可能エネルギーへの投資と戦略的な石油備蓄により、中東情勢の混乱に対して他国より顕著な優位性を持っていると報じた。記事はまず、NYTの報道内容を紹介。記事によると、NYTは中国が数十年にわたりEVと再エネに投資し、海外エネルギーへの依存を減らしてきた長期戦